Ubeeqo diversifie son offre

Les DRH font face à de véritables enjeux"

"Avec l'arrivée des génération Y/Z, on voit qu'il a de nouvelles attentes au sein des entreprises, qui ne sont d'ailleurs pas purement générationnelles. L'apparition des applications et des services comme Uber ont créé de nouvelles habitudes et demandes. Les collaborateurs veulent de la simplicité et de la rapidité. Certains décideurs sont un peu perdus face aux attentes et aux solutions"

"Désormais, la majorité des entreprises savent ce qu'est l'autopartage, elles ne font plus la confusion avec le covoiturage comme on pouvait le voir auparavant. Toutefois, elles ont parfois du mal à jauger les besoins de leurs collaborateurs. Nous avons donc développé une offre plus souple : Ubeeqo Office".

"Cette offre plus souple permet de tester l'autopartage sans engagement financier conséquent pour l'entreprise. Ce test peut permettre de valider ou non l’intérêt de cette solution pour la société"

"Aucun business model ne peut marcher avec un seul segment. Les deux sont complémentaires"

La mobilité est désormais un challenge important pour les entreprises. Les sociétés, et plus particulièrement les Franciliennes, font face à une accélération de certaines contraintes : celles du quotidien - connues de tous - comme la circulation alternée, les embouteillages ou les vignettes Crit'Air mais également celles liées à une législation de plus en plus restrictives (suppression de places de parking à Paris, les PDE...). ", analyse Emmanuel Nedelec, DG d'Ubeeqo France.D'autant plus qu'ils doivent aussi jongler avec les besoins de leurs collaborateurs:explique-t-il.Face à ces constats, Ubeeqo a revu en partie son offre.Contrairement à l'offre B2B principale d'Ubeeqo, les entreprises n'ont pas à prendre d'engagement financiers ou sur la durée du contrat.Ubeeqo propose d'installer une station privative avec ses propres véhicules en autopartage dans le parking des entreprises basées à Paris et en première couronne, comptant un minimum de 300 collaborateurs sur site. Le paiement se fait à l'usage.Les réservations sont possibles via une plateforme de réservation qui permet de dissocier la facturation à l’entreprise pour les déplacements professionnels et la facturation directement aux collaborateurs pour les déplacements personnels. En outre, la solution s’accompagne d’un accès aux véhicules en libre-service d'Ubeeqo. Ubeeqo Office a été lancée il y a 6 mois avec Direct Assurance pour premier client. D'autres vont être prochainement annoncés.Si le cœur de business d'Ubeeqo est l'autopartage B2B, l'acteur est également présent dans Paris avec une offre grand public. Il propose actuellement 70 stations et 150 véhicules dans Paris : des Golf, Twingo, Toyota Auris et Yaris ainsi que quelques utilitaires. La spécialiste de l'autopartage vise une flotte de 200 véhicules d'ici la fin de l'année., estime Emmanuel Nedelec, DG d'Ubeeqo France. D'ailleurs, l'offre Grand Public a touché une cible corporate, peu explorée par Ubeeqo jusqu'alors : les PME/TPE. Face aux retours, la direction a packagé pour euxElle propose aux petites entreprises franciliennes de profiter de ses véhicules en libre-service tout en bénéficiant d'. Les consommations (à partir de 4€/heure ou 29€ jour, assurance et carburant inclus) sont ainsi payées par virement mensuel ou directement prélevées sur la carte bancaire de l’entreprise. En outre, l'administrateur du compte dispose d'une interface dédiée d'où il peut suivre la consommation ou encore inviter/exclure un collaborateur.Depuis son lancement, près de 100 entreprises ont déjà adhéré à cette solution. Parmi elles, beaucoup de cabinets de conseils, d’agences de marketing et communication, d’indépendants d’artisans et de commerçants, etc.Ubeeqo a commencé 2017 sous de bons auspices. Il a enregistré le renouvellement des contrats Airbus et Michelin ou l'extension de certains parcs comme celui de Grand Paris Aménagements. L'entreprise a remporté plusieurs appels d'offre et s'installe sur de nouveaux sièges sociaux parisiens comme l'Oréal, Bel, AREF, Air Liquide, Pernod Ricard, Sanofi, Nexity...