UberCopter reprend du service pour le Festival de Cannes

Pour la troisième année consécutive Uber met le service UberCopter à disposition des voyageurs d'affaires en déplacement professionnels sur la côte d'Azur. Il permet de rejoindre la croisette depuis Nice en 7 minutes.UberCopter est disponible en quelques clics directement via l’application Uber de 9h00 à 19h00 7jours/7 et ce durant toute la période estivale (jusqu’au 15 octobre 2017) au prix de 160€ par personne. Un supplément de 50€ sera demandé par bagage hors gabarit, soit à une dimension supérieure à (56cm x 45cm x 25cm)Cette offre de mobilité complémentaire à la voiture sur les liaisons Nice-Cannes et Cannes-Nice est assurée par Azur Hélicoptère, en partenariat avec Uber.1. Téléchargez l'application Uber et connectez-vous avec vos identifiants ou créez votre compteen quelques clics2. Sélectionnez l’option UberCopter : Il faut être dans une des zones de prise en charge (Aéroport de Nice, Centre de Cannes, près de l’héliport de Saint Tropez) sinon l’option UberCOPTER ne sera pas disponible dans votre application.3. Vous allez recevoir un appel d’Azur Hélicoptère pour confirmer le vol