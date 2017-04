Un Moxy atterrit à l'aéroport de Francfort

Le Moxy Frankfurt Airport est la 4ème adresse allemande de l'enseigne. L'établissement est situé à proximité de l'aéroport et à 15km du centre ville. Il propose aux voyageurs d'affaires 305 chambres. Elles sont toutes insonorisées et équipées d'une télé 42 pouces, du wifi haut débit et de plusieurs ports USB.Les clients ont à leur disposition une offre de restauration en self-service ouverte 24/24. Ils pourront entre autres se rassasier avec des paninis, des salades, des antipasti ou autres plats rapides. Le bar sert différents cocktails, bières et vins. L'hôtel abrite également une salle de sport et un espace MICE.Amelia-Mary-Earhart-Strasse 5Francfort Hessen60549 AllemagneTel : +49-322-21094574