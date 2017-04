Un incident grave pour Air France à Bogota

La piste colombienne est difficile, située à 2548 mètres entre deux chaines de montagnes, et l’altitude entraine classiquement une perte de puissance. Néanmoins Lufthansa a également connu le même incident sur la plateforme avec un A340-400 en novembre dernier. Air France et le Bureau Enquête et Accident étudient l’affaire pour essayer de comprendre la chaine de facteurs. L’appareil a été retiré du service pour des vérifications, la charge de fret ou de carburant sera limitée et la consigne est donnée aux équipages de faire éventuellement un stop en Guadeloupe pour reprendre du kérosène.



Par ailleurs et pour éviter tout risque, Air France envisage d’utiliser un autre type d’appareil sur la destination et son aéroport compliqué, en l’occurrence un B787 mais il faudra le planifier, d’autant qu’elle n’en possède actuellement que deux exemplaires.