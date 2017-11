Un marché de Noël à Baden-Baden

Localisé à l’entrée des splendides parcs et jardins de “Lichtentaler Allee”, le marché de Noël de Baden-Baden (Christkindelsmarkt Baden-Baden) séduit les visiteurs en provenance de partout à travers le monde par son romantisme digne d’un conte de fée hivernal. Du 27 novembre au 30 décembre, les visiteurs y verront de jolies ruelles aux boutiques festives dans une atmosphère romantique scintillant de milliers de lumières de Noël. L’expérience est agrémentée par un vaste choix de programmes de divertissement et de gastronomie pour tous les âges.D’innombrables étals décorés parsemés d’arômes d’amandes grillées et de pains d’épices en plus du traditionnel vin chaud offrent la possibilité de se laisser porter et se détendre dans une ambiance festive. Le marché s'étend depuis l’entrée du Kurhaus Colonnades et trace sa voie devant des boutiques exclusives jusqu’à l’impressionnant bâtiment Kurhaus de Baden-Baden.Les visiteurs s’étonneront d’un éventail unique de produits d’artisanat de Noël dans plus d’une centaine d’échoppes ainsi que des boutiques du Kurhaus Colonnades. Autant de produits fabriqués à la main, jouets en bois et bougies décoratives qui vous seront proposés parmi les foulards ainsi qu’une vaste sélection de bijoux de marque, d’accessoires de mode, d’antiquités et de porcelaines exquises parfaits pour les cadeaux de Noël ou de petits souvenirs. L’appétit des visiteurs sera également rassasié par la grande sélection de friandises de Noël.Des spectacles attrayants seront donnés régulièrement sur la scène extérieure "Himmelsbühne" (scène à ciel ouvert). Des groupes scolaires, des chorales, des groupes de musique et de théâtre fourniront le divertissement avec un mélange festif de chansons et de chants de Noël. Que vous soyez jeune ou vieux, les performances et les présentations plairont à tous les groupes d'âge. Autre attraction majeure, le 6 Décembre, St-Nicolas flottera au-dessus du "Christkindelsmarkt" dans un ballon gonflable, directement en face de la Kurhaus illuminée où il distribuera des cadeaux aux enfants.Une des attractions uniques du marché de Noël de Baden-Baden est la "crèche vivante". Vous serez ébahis par le bruit des moutons et le parfum du foin frais qui vous conduira à l'idyllique crèche grandeur nature devant la Kurhaus.Baden-Baden Visitors & Convention OfficeSolmsstrasse 176530 Baden-Baden, GermanyPhone: +49 (0) 7221 275200E-Mail: info@baden-baden.com