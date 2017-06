Un nouvel acteur sur le marché Event & Mice

"une double expertise, à la fois dans le domaine de l'événementiel, ainsi que sur le marché de la communication et du développement MICE à destination des opérateurs et prestataires de la meeting industry"

Serviceplan Event & Mice sera confié à Serge Tapia, expert en communication évènementielle depuis plus de 20 ans, Docteur en Marketing, ancien journaliste publicitaire et enseignant en Marketing et Communication évènementielle. La société indique qu'il apporte à ServiceplanLa nouvelle entité présentera son approche sur le Mice ainsi qu'une série d'innovations, le 11 juillet 2017.Serviceplan Event & Mice vient compléter l'offre Serviceplan France , déjà dotée d'une agence publicitaire (Serviceplan Paris et Lyon), une agence de conseil et achat média (Mediaplus Paris et Lyon), une agence digitale (Plan.Net), une plateforme de production print et digital (Solutions) et une société d'études et de recherches (Sky Consulting).