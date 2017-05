Un sursis pour les ordinateurs européens en cabine

d'échanges constructif

leur engagement à continuer à travailler en étroite collaboration sur la sécurité aérienne en général, y compris lors d'une réunion la semaine prochaine à Washington pour évaluer encore conjointement les risques et les solutions pour protéger les passagers, tout en assurant le bon fonctionnement du transport aérien mondial

Les Européens chargés du transport ont reçu ce mercredi une délégation américaine, permettant une relance du dialogue sur la sécurité aérienne. Les Européens avaient été avertis d'une décision imminente d'interdire tout appareil électronique en cabine pour les vols européens vers les Etats-Unis, à l'instar de " l'electronic ban " qui frappe notamment les pays du Proche et Moyen-Orient.Finalement dans un communiqué commun, la Commission européenne et le département américain de la Sécurité intérieure ont fait état "", réaffirmant "".Cela ne veut pas dire que l'interdiction n'aura pas lieu, mais qu'elle sera éventuellement accompagnée. Les ordi en sursis ? L'Iata, l'Association internationale du transport aérien, a calculé que 390 vols par jour pourraient ainsi être affectés si Washington étendait cette interdiction à l'Europe. Les compagnies aériennes européennes s'y préparent, cherchant des solutions techniques pour mettre en place un service de "conciergerie" des appareils et des solutions de stockage. Les batteries au lithium-ion ont en effet une triste réputation depuis plusieurs mois et il importe de s'assurer qu'elles ne prendront pas feu spontanément en soute, même dans des caissons adéquates.