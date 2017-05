La menace d'une interdiction de tous les ordinateurs à bord vers les US se confirme

Déjà évoqué fin avril, le projet d'interdire les ordinateurs portables en cabine sur les vols vers les Etats-Unis se confirme avec ce rendez-vous qui, sans être annoncé officiellement, précède de peu une intervention du secrétaire à la sécurité intérieure John Kelly à ce sujet devant les Sénateurs. Une façon de préparer les esprits ?L'administration Trump semble réunir des preuves de la menace qui l'a déjà conduit à interdire en cabine tout appareil électronique plus gros qu'un téléphone sur les vols en provenance de 8 pays du Moyen-Orient (Arabie saoudite, Egypte, Emirats Arabes Unis, Jordanie, Koweït, Maroc, Qatar et Turquie). Suivie de peu par une mesure similaire du Royaume-Uni pour 6 pays (Arabie saoudite, Egypte, Jordanie, Liban, Tunisie et Turquie). Depuis mars, rien de plus n'a filtré sur ces menaces, les services de renseignement travaillent sur la possibilité qu'ordinateurs et tablettes puissent être utilisés pour dissimuler des bombes.Les aéroports et compagnies aériennes européennes se préparaient déjà à la possibilité d'une extension de l'interdiction. Les compagnies du Golfe et Turkish ont essayé d'adoucir la mesure au moins pour les business en prêtant du matériel à bord de leurs avions, de façon à permettre à leurs passagers de travailler et rester connectés.Parallèlement à ces mesures en cabine, les services américains et la sécurité aérienne restent mobilisés sur la question des batteries au lithium qui semblent prendre feu spontanément, y compris sur des appareils à l'arrêt. Il ne serait pas surprenant de voir à terme les passagers contraints de confier à la compagnie tous les équipements électroniques qu'ils emportent pour un confinement en soute dans des conteneurs sécurisés voire blindés. Une contrainte de plus pour les compagnies comme pour les voyageurs d'affaires.