Un vol New-York / Londres en 20 minutes

Pas moins de 20 000 km/h, Antipode devrait aller 12 fois plus vite que le regretté Concorde en battant dix fois le mur du son. Il est imaginé par un sympathique fou furieux canadien, Charles Bombardier (petit-fils du créateur du constructeur aéronautique), qui a imaginé un super sonique alimenté par des moteurs de fusée, chargées d'oxydène liquide. Après un décollage en passant le mur du son via un champ magnétique le long de deux rails, des superstatoréacteurs prendraient le relai pour aller à une allure tout à fait folle. Il reste quelques détails à régler. Par exemple il n'y a pas encore un seul superstatoréacteur sur le marché. Par ailleurs et de l'aveu même de Charles Bombardier, il n'est " pas certain que les matériaux qui soient capables de supporter la température, la pression et l'effort sur la structure aient été inventés ". Il reste que l'idée se creuse même si, compte tenu des vitesses réalisées, il faudrait sans doute que les voyageurs d'affaires passent une visite médicale avant d'embarquer !



Le constructeur Boom Supersonic a d’ailleurs commencé à construire un jet en mesure de relier Londres et New York en 3 heures 15, contre 8 heures aujourd’hui. Et la compagnie Virgin Galactic en a déjà commandé un exemplaire…