Un vol spécial vers le CES de Las Vegas

C'est à l'initiative d'une agence incentive parisienne, Planète Congres, qu'un vol Air Tahiti Nui spécial ira à Las Vegas pendant le CES. Ce vol sans escale sera assuré les 8 et 12 janvier 2018 en Airbus 340-300 d'une capacité de 290 sièges, dont 30 sièges en Classe Affaires et 260 sièges en cabine Economique. Bruno Combis qui connait la destination mieux que quiconque en France est l'organisateur de ce vol.Le vol Paris-Charles de Gaulle – Las Vegas sera proposé à partir de 1690€. Un package complet en chambre seule (vol direct, hôtel, transferts, entrée au CES et assistance locale 24/7) est vendu 2818 € par personne TTC.