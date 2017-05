Une appli unique pour commander un taxi moto ou un VTC

L'application Urban Driver permet désormais de commander, au choix, un chauffeur de moto taxi ou de VTC immédiatement ou à l’avance et de suivre en temps réel l’arrivée du chauffeur.Le client arrivant par exemple à l’aéroport ou à la gare peut opter pour un taxi moto à l’aller pour être sûr d’arriver à l’heure à sa réunion et commander un VTC au retour via la même application.Avec cette nouvelle offre, Urban Driver compte augmenter de 30% le nombre de réservation en assurant aussi bien les trajets allers que retours.L'appli dispose d'un réseau de plus de 60 chauffeurs motos et plus de 1000 VTC. Le transport est effectué exclusivement par des chauffeurs professionnels à bord de Honda Goldwing et de voitures berlines haut de gamme.Outre les confirmations de réservations et factures envoyées automatiquement par mail, le passager reçoit automatiquement 20 minutes avant l’heure de prise en charge un SMS pour l’informer que le chauffeur est en route et un second SMS dès que le chauffeur est arrivé.Dernière innovation, lors des réservations au départ des aéroports d'Orly et de Roissy CDG, en indiquant le numéro de vol, Urban Driver prend en compte automatiquement les avances ou retards éventuels de l’avion et adapte l'arrivée du chauffeur à l'heure d'arrivée réelle du vol.Les tarifs forfaitaires à partir de 9€ en VTC et 30€ en taxi moto. Ils sont fixes, connus au moment de la réservation et calculés en fonction du kilométrage réel entre l’adresse de départ et d’arrivée.Forfaits AéroportsParis <-> Orly : 45€ en VTC / 65€ en motoParis <-> Roissy : 55€ en VTC / 90€ en moto