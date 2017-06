Une nouvelle adresse pour les déplacements pros à Kuala Lumpur

Les 184 chambres et suites du Stripes Hotel sont intégrées dans une architecture contemporaine répondant aux exigences actuelles tant du point de vue esthétique qu’écologique. Elles ont adopté un design épuré qui reflète aussi le patrimoine multiculturel de la Malaisie. Par exemple, les têtes de lits sont des tableaux représentant les images anciennes du quartier. Les chambres sont également équipées du wifi gratuit, d'une télé HD, d'un minibar gratuit ainsi qu'une machine à café.L'établissement propose aussi deux restaurants, un rooftop bar et une piscine à débordement qui offre une vue imprenable sur la skyline de Kuala Lumpur et les Tours de Petronas.L'hôtel abrite également 6 salles de réunion d'une surface allant de 50 à 80m². La plus grande peut accueillir jusqu'à 80 personnes en configuration théâtre.Les nuitées sont actuellement affichées à partir de 329Myr (env. 69€)25 Jalan Kamunting50300 Kuala LumpurE: hsklresv@stripeskl.com T: +603 2038 0000