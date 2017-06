Une nouvelle adresse pour les déplacements pros à Nice

L'hôtel Days Inn Nice Centre est situé en centre ville, à proximité de l'aéroport, de la gare et du Palais des Congrès. Il dispose de 38 chambres standards et 26 chambres supérieures. Certaines ont des terrasses privées. Elles sont également équipées du wifi gratuit, d'un écran plat et de l'air conditionné. Un buffet petit-déjeuner est proposé tous les jours entre 7h00 et 10h30 pour 9,50€ par jour. Les voyageurs d'affaires peuvent aussi profiter du soleil sur le toit-terrasse panoramique .Les hôtels Days Inn dans le monde entier participent au Wyndham Rewards, le programme de fidélité du groupe.6 rue Miron,06000 NiceFranceTel : +33 49 3621065Fax: +33 49 3130971