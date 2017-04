Une passagère surprise pour Turkish Airlines

Lorsque la jeune femme enceinte a été prise de contractions peu après le décollage de Conakry, l'équipage de Turkish Airlines est rapidement venue l'aider. Et heureusement ! La petite Kadiju avait déjà pointé le bout de son nez lorsque l'avion s'est posé à Ouagadougou (Burkina Faso).



L'une des hôtesses a expliqué: " La maman a accouché debout et plusieurs passagers nous ont aidés ". Une ambulance attendait la mère et l'enfant sur la piste de l'aéroport du Burkina Faso afin d'être examinée. Elles sont toutes les deux en bonne santé. La compagnie a partagé des photos de ce joli événement sur Twitter.