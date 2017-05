Volkswagen France accueille les réunions des voyageurs d'affaires

"Nos agences et concessions représentent de réelles opportunités pour ceux qui recherchent de manière ponctuelle, autour d’eux ou en déplacement, des endroits pour travailler adaptés, professionnels et conviviaux. C’est également un moyen d’offrir une expérience client innovante et de créer de nouvelles relations"

Les voyageurs d'affaires, commerciaux, salariés nomades, télétravailleurs, formateurs et autres professionnels qui ont besoin d’un espace de travail temporaire, peuvent désormais venir chez Volkswagen France . Le constructeur automobile propose des salles de réunion et bureaux vides sur la plate-forme base10. Trois types d’espace de travail accessibles à la demi-journée sont proposés sur l'appli de base10 : l’espace ouvert à 9,00€ht, le bureau à 15,00€ht et la salle de réunion à 3,00€ht par place disponible.Thierry Sybord, Directeur de Volkswagen France explique