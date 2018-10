15 millions d'euros en plus pour les lignes d'aménagement du territoire

Le budget consacré aux liaisons d'aménagement du territoire va s'envoler. Elles "seront dotées de 15 millions d'euros supplémentaires dès 2019, soit un budget multiplié par quatre par rapport aux années précédentes pour ces liaisons métropolitaines" , a indiqué Élisabeth Borne lors du colloque "Aéroports et Territoires", organisé le 3 octobre dans le cadre des Assises nationales du transport aérien.



Les lignes Aurillac-Paris, Brive-Paris, Le Puy-Paris, Rodez-Paris et La Rochelle-Poitiers-Lyon, par exemple, bénéficient de ces aides.



La ministre défend le dispositif dont le budget était de 5 millions en 2018. Elle estime que ces lignes "sont une réponse efficace au désenclavement des territoires" quand "l’offre du marché est insuffisante et qu’il n’existe pas d’alternative ferroviaire ou routière satisfaisante".



Par ailleurs, Élisabeth Borne a ajouté qu'elle avait "demandé à la DGAC (Direction générale de l'aviation civile) d'organiser des rencontres bilatérales avec les régions concernées afin d'identifier, dans les semaines qui viennent, en association avec les collectivités et les aéroports, les projets de liaisons auxquelles l’État pourrait apporter son soutien sur la période 2019-2022".