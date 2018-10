Cathay Pacific ferme Hong Kong-Copenhague

Lancé il y a tout juste cinq mois, dans le cadre d'une expansion européenne majeure qui comprenait également de nouveaux services vers Dublin et Bruxelles, le service sans escale Hong Kong-Copenhague n'aura duré que le temps d'un été.



La ligne CX227 Hong Kong à Copenhague, départ 1h10 arrivée 6h30 (Lundi, mercredi, vendredi) et CX226 Copenhague à Hong Kong, départ 13h55 arrivée 6h35 (+1 jour) (Lundi, mercredi, vendredi), sera opérée jusqu'à la fin de ce mois d'octobre et ne sera plus, jusqu'à nouvel ordre, programmée par la compagnie alors que son exploitation devait reprendre la saison prochaine.