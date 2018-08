AccorHotels ouvre son premier Grand Mercure au Myanmar

Surplombant la très touristique pagode Schwedagon, le Grand Mercure Yangon Golden Empire compte 175 chambres et suites équipées de wifi conçues par l'artiste local Pyar Dade.L'établissement dispose de plusieurs restaurants et snacks servant la cuisine internationale et asiatique. Il y a également un bar qui sert des repas légers.De plus, l'hôtel est équipé de deux salles de bal, d'un espace de réception et de sept salles de réunion pour les grands et petits rassemblements.Le prix des chambres va de 85 euros (pour une réservation à l'avance) pour une chambre supérieure à 148 euros (avec réservation à l'avance) pour une suite junior.Le site internet du Grand Mercure Yangon Golden Empire est accessible depuis la plate-forme AccorHotels.