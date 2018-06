Aegean offre la Grèce en bouteilles aux voyageurs d'affaires

L’œnologue d’Aegean Airlines Konstantinos Lazarakis, devenu en 2002 le premier œnologue grec parmi les 360 meilleurs professionnels du vin au monde, propose aux passagers une plongée dans les plus beaux vignobles helléniques. Chaque vin est choisi pour s'adapter aux créations culinaires imaginées par les grands chefs grecs Lefteris Lazarou, Christoforos Peskias et Stelios Parliaros tous les trois à l’origine du nouveau menu proposé en Classe Affaires



L’année dernière, la compagnie a ainsi offert à ses passagers de la Classe Affaires plus de 42 000 bouteilles de vins grecs, 19 000 flacons de vins rouge et 23 000 de vins blanc. Les passagers de la Classe Économique ont quant à eux pu profiter de plus de 686 000 flacons offerts en format 175ml. 25 000 bouteilles de champagnes de 375ml ont également été dégustées à bord, preuve de leur succès !