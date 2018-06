Air France : la CFDT consulte les salariés

Pour l’avenir du Groupe Air France

", c'est le nom de cette initiative lancée par la CFDT pour donner la parole aux salariés. Le communiqué du syndicat précise que "" - Syndicat des Pilotes de Ligne (SPL-CFDT), Union nationale du Personnel Navigant Commercial (UNPNC-CFDT) pour les hôtesses et stewards et CFDT Groupe Air France pour le personnel au sol - ont décidé de donner la parole aux salariés à travers une plate-forme participative innovante.Les 45 000 salariés du Groupe, toutes catégories de personnel confondues, sont appelés du 20 juin au 30 juin à donner leur avis sur l’avenir du Groupe Air France "". La CFDT précise que "".Le syndicat invite "" via ce lien