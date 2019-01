Aéroport de Newark: un drone perturbe le trafic

La Federal Aviation Administration a, dans un premier temps, évoqué deux drones. Il s'agissait en fait d'un seul drone signalé deux fois. Les rapports provenaient de l'équipage d'un vol Southwest et d'un vol United.Le porte-parole de la FAA a déclaré à CNN que les vols à ont été interrompus après le signalement du drone au-dessus du petit aéroport régional situé à environ 15 milles de là. Les deux aéroports desservent la région métropolitaine de New York. Le drone volait apparemment à 3 500 pieds et a depuis dégagé l'espace aérien au-dessus de l'aéroport. Depuis, les vols ont repris, selon la FAA et l'aéroport.L'incident rappelle des arrêts similaires dans des aéroports du Royaume-Uni , lorsque des observations de drones dans les aéroports d'Heathrow et de Gatwick, à Londres, ont paralysé le trafic aérien. Depuis, les aéroports londoniens ont annoncé qu'ils allaient s'équiper pour lutter contre cette nouvelle menace que représentent les drones.