Air Affaires : l'application qui met en relation les PME et des pilotes professionnels

Air Affaires met en relation des particuliers ou entreprises louant leur avion, des pilotes professionnels qualifiés et des entreprises souhaitant se déplacer en France et en Europe. La jeune pousse créée en 2017, effectue plusieurs dizaines de vols par mois.



Désormais, la plateforme compte 400 pilotes professionnels et 18 compagnies régionales référencés. En 2019, elle comptabilise 173 PME adeptes du service. Aujourd'hui, Air Affaires souhaite poursuivre son développement et, "permettre aux membres d’organiser eux-mêmes leurs déplacements de manière extrêmement rapide et simple », explique Olivier Bécot, le directeur général de la startup.