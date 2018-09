Air Albania: une nouvelle compagnie nationale au financement opaque

L'aviation albanaise a une histoire assez récente mais plutôt animée avec une seule compagnie aérienne, Albawings, actuellement basée à l'intérieur de ses frontières. Cependant, à moins que vous ne viviez en Israël ou en Italie - les deux seuls pays étrangers desservis - il est très peu probable que vous ayez vu l'un des deux avions de sa flotte.



Au total, cinq compagnies aériennes albanaises ont vu le jour avant de sombrer depuis le début des années 90, toutes ayant souffert d'un manque de leadership et d'un manque de soutien gouvernemental. La question demeure de savoir si Air Albania sera la prochaine compagnie à figurer sur une liste croissante d'échecs retentissants ou si elle peut réussir à maintenir une présence réelle et substantielle sur la scène aérienne internationale.



Le plus étrange, c'est que l'on ne sait pas vraiment à qui appartient la compagnie aérienne. Air Albania a été fondée en mai de cette année par un consortium gouvernemental albano-turc, dont Turkish Airlines détient 49% des parts. Le reste appartient à la fois au gouvernement albanais et à une société privée appelée Investissements MDN, bien qu'il n'ait pas été annoncé publiquement comment la portion albanaise des actions a été divisée.



Peu de détails ont été révélés sur le fonctionnement global de la compagnie aérienne ou sur sa stratégie future, à l'exception de ce qui a été décrit comme des "messages brefs et propagandistes" sur la page Facebook du Premier ministre Rama. Le consensus général en Albanie est que l'ensemble du projet est l'initiative de M. Rama, avec l'aide du président turc Erdoğan.



Selon le journal albanais Exit, " il n'existe aucune documentation gouvernementale, qu'il s'agisse d'enquête, d'analyse ou de tout autre type de document concernant le projet ". Un paiement de 100 000 € d'un mystérieux bienfaiteur nommé Sinan Idrizi, qui " n'a aucune activité connue en Albanie et n'a pas prétendu posséder d'entreprise ailleurs dans le monde ". D'après les informations disponibles, il semble qu'il était présent à toutes les réunions de MM. Rama et Erdoğan.



Pour l'instant, une chose est certaine : Air Albania dispose de son premier avion et commencera à desservir régulièrement la plus grande ville de Turquie, Istanbul. Il a été annoncé aux actionnaires que deux Airbus A320 seront ajoutés à la flotte dans un proche avenir, mais aucune date précise n'a été mentionnée.



L'aéroport de Tirana est nommé en l'honneur de Mère Térésa. Compte tenu de l'histoire récente de l'industrie aéronautique albanaise, une intervention divine pourrait s'avérer nécessaire pour que cette dernière entreprise soit un succès à long terme.