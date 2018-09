Un palais parisien pour des événements d'exception

"si le majestueux décor du Palais se prête idéalement à une réception du type cocktail pour 250 invités ou diner assis de 150 convives, il se marie tout aussi bien à d’autres manifestations : réunion codir ou comex, exposition d’un nouveau produit, conférence de presse, débat, défilé de mode, opération de relations publiques, remise de prix, vente aux enchères…".

Construit au début du XVIIIe siècle, le Palais Vivienne a été entièrement rénové. Il offre aux événements d'entreprise un écrin de plus de six mètres sous plafond avec moulures, portes d’origine, parquets et décors muraux à la feuille d’or.Il propose à la location 5 salons dont 3 en enfilade. Par ailleurs, les clients pourront aussi profiter d'un accueil, un office équipé et un cabinet de curiosités dédié à la collection du propriétaire Pierre-Jean Chalençon, grand passionné de Napoléon.Les espaces peuvent être configurés selon les besoins des organisateurs. La société Keys expliqueUn service restauration, via des traiteurs référencés, ainsi qu'une prestation technique peuvent être mis à la disposition des agences ou entreprises.36, rue Vivienne,75002 Paris