Air Canada se renforce sur l'Ontario

Air Canada va lancer les liaisons domestiques Montréal-London et Montréal-Windsor le 2 juillet 2018. Les horaires de ces nouvelles lignes sont établis pour permettre des correspondances pratiques aussi bien pour les destinations canadiennes Saint John, Fredericton, Moncton, Halifax et St. John's, que d'Europe, notamment Paris, Lyon, Bruxelles, Rome, Barcelone, Genève, Lisbonne et Francfort ou encore Casablanca, au Maroc.



Les vols quotidiens entre Montréal et Windsor (Ontario) seront exploités par Air Canada Express (Jazz) sur biréacteurs CRJ de Bombardier de 50 places. Les vols quotidiens entre Montréal et London (Ontario) seront exploités par Air Canada Express (Jazz) avec des appareils Q-400 de Bombardier de 78 places.



Les passagers pourront cumuler et échanger des miles Aéroplan et bénéficier des avantages réciproques liés au réseau Star Alliance.