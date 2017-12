Air France mise sur l'Afrique de l'Ouest pour l'été 2018

En augmentant ses fréquences de vol et en proposant davantage de vols directs, Air France s'adapte à la dynamique du marché tout en répondant mieux aux attentes et aux besoins de ses clients. Par ailleurs, dans le cadre de son plan stratégique Trust Together, la compagnie rationalisera les dessertes en connectant des villes proches telles qu'Accra et Lomé, permettant ainsi d'optimiser l'utilisation de sa flotte".

Horaires des vols effectués (en heure locale) en Airbus A330 :

Afin de mieux répondre à la demande, Air France a prévu son programme de vols sur l'Afrique de l'ouest lors de son programme d'été 2018. Elle compte ajouter deux fréquences supplémentaires entre Paris CDG et Ouagadougou pour proposer une liaison quotidienne.Vers Lomé, la compagnie augmentera son offre de vols directs et effectuera 3 fréquences hebdomadaires, en complément des 4 liaisons hebdomadaires Paris – Accra – Lomé. Ainsi, les clients bénéficieront d'un vol quotidien vers Lomé.Par ailleurs, le transporteur assurera un service direct supplémentaire sur Accra, soit 4 vols par semaine.Le communiqué explique : "AF332 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 10h40, arrivée à Ouagadougou à 16h20, en continuation de Niamey.AF337 : départ de Ouagadougou à 20h15, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 06h05, en continuation de Niamey.Vol effectué les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedisAF536 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 16h10, arrivée à Ouagadougou à 19h45,.AF535 : Départ de Ouagadougou à 22h35, arrivée à Paris-Charles de Gaulles à 06h10.Vol effectué les vendredis et dimanchesAF866 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h15, arrivée à Lomé à 19h20, en continuation d'Accra.AF875 : départ de Lomé à 21h20, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 07h50, en continuation d'Accra.Vol effectué les lundis, mercredis, vendredis et samedis.AF860 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 15h10, arrivée à Lomé à 19h30AF863 : départ de Lomé à 23h00, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 07h50Vol effectué les mardis, jeudis et dimanchesAF866 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h10, arrivée à Accra à 17h35 ;AF875 : départ d'Accra à 23h25, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 08h00Vol effectué les lundis, mercredis, vendredis et samedis.