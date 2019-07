Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Air France va s'installer en cœur de Montreuil

La direction commerciale France de la compagnie quittera ses bureaux parisiens du 20ème en septembre 2020.



Air France s'installera dans la Tour Altaïs située place Aimé-Césaire en plein cœur de la ville de Montreuil. Ce choix fait suite au travail mené par la compagnie pour trouver un site permettant d'accueillir près de 900 salarié-e-s, parmi la dizaine de sites envisagés. Pour la mairie de Montreuil, Il conforte une stratégie mise en œuvre «pour redynamiser (son) cœur de ville, soutenir l'emploi et le commerce et inscrire le secteur cœur de ville et Croix de Chavaux dans une véritable dynamique métropolitaine», note la mairie de Montreuil, qui vante l'offre commerciale, le réaménagement des espaces publics, le développement de modes de déplacements alternatifs au tout-voiture, ou encore le choix de regrouper les services de la ville au sein de Altaïs dans les prochains jours.



La direction commerciale d'Air France est actuellement installé dans un batiment moderne mais trop grand pour ses besoins, avenue Leon Gaumont, à Paris (20eme) mais de l'autre côté du boulevard périphérique, côté Montreuil.



«En faisant le choix de la Tour Altaïs, nous avons voulu préserver le bien-être de nos salariés avec une accessibilité et des habitudes de transport maintenues, un quartier dynamique et attrayant, souligne Zoran Jelkic, directeur général Commercial France d'Air France KLM. Enfin, ce bâtiment entièrement restructuré, avec des services mutualisés appréciés, est triplement labellisé. Ces certifications, notamment BBC1 et HQE2 font d’Altaïs un bâtiment plus économique en énergie et en eau, offrant un meilleur environnement de travail. Cette décision nous permettra également d’améliorer sensiblement notre bilan économique immobilier.».



Avec plus de 40 000 salariés en Île-de-France, Air France est le premier employeur privé de la région.