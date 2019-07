Quelle est la marque « tourisme » française la plus forte ?

L’étude annuelle du cabinet britannique Brand Finance est très prisée dans les milieux financiers. Son célèbre classement Brand Finance Global 500 prend en compte plusieurs facteurs notamment la « force de la marque », qui repose sur les investissements marketing et les performances de l’entreprise. En fonction de ces critères, Total, Orange et Axa composent le podium français…

Mais un autre de ses classements, tout en prenant en compte l’investissement marketing et les performances économiques de l’entreprise, fait la part belle au «capital social» de la marque. Ce capital est évalué à partir de la réputation de la marque, la considération et la loyauté dont les consommateurs font preuve à son égard.

A ce « petit jeu », sans surprise, le luxe et les cosmétiques font belle figure avec L’Oréal (1ère) et Lancôme (5ème). Free (2ème) et Michelin (3ème) se placent, eux aussi, dans le Top 5. Reste une 4ème place vacante… Elle revient à Mercure Accor Hotel. Une très belle performance, avant tout due aux résultats financiers de la marque, lui faisant gagner… 35 places par rapport au classement 2018 !