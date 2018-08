AirPlus déménage de Paris à Paris

c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour l'entreprise qui profite du lancement à venir de la carte corporate pour s'agrandir

Plus de place pour faire face a son développement et assurer le lancement de sa carte corporate… Voilà entre autres ce qui justifiait un déménagement. C'est désormais une nouvelle adresse qu'il faudra avoir dans ses carnets pour joindre les équipes d'AirPlus : 94 avenue de Villiers – 75 017 Paris.Pour Julie Troussicot, la Directrice France d'AirPlus international, "". Pour en savoir plus, ne manquez pas Univ'AirPlus qui se déroulera le 6 septembre prochain, dès 13h30, dans le cadre charmant des Jardins Saint Dominique, 49-51, rue Saint Dominique 75007 Paris. Attention, vous n'avez que jusqu'au 28 août pour vous inscrire gratuitement