Airbnb et Thrive Global India s'associent pour le bien être des employés

A l'occasion du lancement de la nouvelle offre Thrive Retreats (Airbnb Experience), Airbnb s'associe avec Thrive Global India. L'objectif : offrir aux voyageurs d'affaires des retraites bien-être organisées et des activités d'affaires à travers le monde.



Ces retraites seront organisées dans les villas Airbnb et comprendront les expériences de la plateforme. De son côté, Thrive Global India fournira des animateurs et des conférenciers experts pour élaborer des séances pour les participants aux retraites.



" Plus de 4 00 000 entreprises à travers le monde s’engagent directement avec Airbnb pour gérer leurs voyages d’affaires depuis que nous avons lancé Airbnb for Work au début de 2014. Cette croissance témoigne du changement auquel nous assistons dans le monde aujourd’hui. Les entreprises recherchent maintenant activement des expériences de voyage uniques pour leurs employés afin de motiver leur personnel et d’accroître la productivité globale", a déclaré Amanpreet Bajaj, Airbnb Inde