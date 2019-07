Mais que prépare donc Boeing ?

Engluée dans l’affaire des 737 MAX, Boeing n’est pas proactive pour combler le manque d’un appareil suffisamment polyvalent dans la gamme d’avions qu’elle propose. Pourtant, des compagnies comme United Airlines poussent le constructeur américain à lancer son NMA (New Middlemarket Aircraft) baptisé par le marché Boeing 797, car ce segment manque cruellement au constructeur.



L'Airbus qui a lancé en temps et en heure les programmes Neo (New Engine Option) et Xlr (Extra Long Range) vend quatre fois plus d'A321neo que Boeing et son 737 MAX dans sa version dite 9. Conscient de ce manque, Boeing a déjà réagi en lançant une version rallongée nommée 737 MAX 10. Cependant, face aux problèmes que rencontre le constructeur, beaucoup de compagnies ont gelé leur décision d'achat ou donné l'avantage à Airbus.