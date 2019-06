Alila by Hyatt : un premier établissement en Europe

Après avoir acquis la marque Alila, Hyatt a annoncé que le premier établissement sera implanté en Suisse romande à La Gruyère. L'ouverture est prévue pour 2023.



Il sera composé de 85 chambres, de nombreuses installations de spa et bien-être, des points de restauration, des bars, 27 résidences hôtelières, 150 résidences privées et un parcours de golf de 18 trous.



«Suite à la récente acquisition de Two Roads Hospitality, nous sommes ravis d’annoncer le projet de la première propriété Alila en Europe. Nous savons que les clients qui voyagent beaucoup cherchent à établir de la proximité et la marque Alila répond à cette demande en créant des expériences rares et intimes " a déclaré Guido Fredrich, vice-président régional du développement pour l’Europe chez Hyatt.