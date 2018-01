Amazon met Alexa dans les PC

A ce jour, seuls quatre fabricants de PC portables (HP, Asus, Acer et Lenovo) ont prévu de proposer cette fonction dans leur machine dès le printemps prochain. Le but sera d'offrir un assistant vocal aux utilisateurs, plus puissant et mieux structuré que le classique Cortana de Windows 10. Mais la finalité réelle ne se limite pas à la seule assistance de l'utilisateur via quelques gadgets fussent-ils réussis. Amazon veut aussi déployer les achats ou la réservation de voyages à la voix. Plusieurs centaines de requêtes sont déjà testées aux USA, en anglais uniquement, pour permettre à l'utilisateur de faire ses courses sans avoir à toucher à son clavier. Selon lesexperts, le taux d'erreurs serait très faible.



Du côté de Google, on n'est pas en reste. Au CES, le géant Californien a de nouveau montré que la requête vocale était l'avenir des outils informatiques, du smartphone à la tablette, en passant par l'enceinte connectée. Google a déjà dévoilé en mars dernier l'utilisation de la voix avec Google Flight pour la réservation d'un billet d'avion. Prochaine étape, la gestion debout en bout d'un déplacement y compris avec des demandes de modifications aériennes.



Mais pour les deux géants, la bataille n'est pas encore gagnée. Les tests ne suffisent pas à valider un projet et seule l'étape de la commercialisation peut assurer le succès de telle ou telle solution. Premiers pas concrets dans les voyages en 2018 mais pas de réelles innovations avant deux ou trois ans.