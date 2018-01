La SNCF teste l'affichage à 30 minutes

Grâce à cette nouvelle organisation, nous espérons que nous pourrons fermer les portes quelques secondes avant l'heure prévue et partir à ‘heure zéro'

Certaines solutions peuvent être peu coûteuses pour essayer d'améliorer la ponctualité, et la SNCF fait feu de tout bois face aux critiques des dernières semaines. Parmi les pistes , la SNCF teste donc l’impact d’un affichage des voies en gare 30 minutes avant le départ, au lieu de 20. Si le train est déjà à quai, les voyageurs ont ainsi 10 minutes de plus pour s’installer. S'il ne l'est pas, cela peut permettre au moins l'information des voyageurs qui n'auraient pas à courir pour chercher le quai d'embarquement. ", affirme la compagnie ferroviaire.Le test se limite pour l'instant aux trains à fort taux d’occupation dans les gares de Lyon et de Montparnasse. En fonction du résultat, cette nouvelle formule pourrait être adoptée à toutes les gares dites "d'origine", les gares où les trains débutent leur liaison.