Attention Roissy CDG, accès encombrés aux terminaux

On savait que les délais de contrôles provoquaient des retards à l'immigration sur les aéroports de Paris, les voyageurs d'affaires doivent également compter sur les travaux et la difficulté renforcée des accès aux terminaux 2 de l'aéroport Roissy CDG. Conçus "en chaîne", le moindre embouteillage sur un terminal provoque des retards sur l'ensemble des accès routiers.



Depuis deux semaines environ, ces retards sont plus que fréquents, au point de multiplier les vols manqués. Seule solution pour être vraiment en accès tardive pour la HLE (Heure Limite d'Embarquement), venir en scooter ou en moto. Et encore, si l'on est joueur !