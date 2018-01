Aux USA, des notes de frais de plus en plus élevées

Malgré la mise en place d'offres collaboratives réputées moins onéreuses, comme Uber ou AirBnb, les directeurs financiers américains constatent la hausse du prix de la vie via les notes de frais des collaborateurs. Dans une récente étude menée auprès de 108 d'entre eux, le constat est sans appel : c'est l'Europe qui a vu les prix augmenter le plus rapidement et ce, dès le passage à l'Euro.



Mais au-delà, ce sont les services annexes proposés dans les hôtels, les avions ou chez les loueurs de voiture qui grèvent désormais la facture. Entre 2015 et 2017, les prix des repas et boissons à bord des avions auraient augmenté de 4%. Idem pour le coût de la téléphonie mobile ou les parking aux USA. Autre constat, les tarifs des services hôteliers (room service, bar…) sont aussi en forte hausse : + 9% en trois ans.



Pour l'association, les mesures de restrictions mises en place dans les politiques voyages sont plus pénalisantes au final car elles entrainent des fraudes sur les notes de frais estimées à 2,2 % des dépenses globales. Pour les directeurs des achats, une bonne part des négociations tarifaires doivent désormais porter sur des prix nets et globaux qui incluent tous les services dont les voyageurs d'affaires auraient besoin en déplacement.