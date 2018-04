Avant - 1ère : EasyJet ouvre Orly - Berlin

Grâce au rachat partiel d’Air Berlin, easyJet continue de renforcer ses connexions sur Berlin-Tegel et ouvre une nouvelle ligne Paris Orly-Belin Tegel. Les voyageurs d'affaires auront ainsi la possibilité de décoller du terminal Ouest de Paris-Orly pour rejoindre Berlin Tegel, tous deux respectivement aéroports de proximité de la capitale française et allemande. En effet, ce dernier est situé à 8 kilomètres seulement au nord-ouest du centre de Berlin contre 18 km pour l’aéroport de Schönefeld.



En plus des 34 200 sièges mis en vente pour la saison été depuis Biarritz, Montpellier et Nice vers Berlin Tegel en Janvier dernier, la compagnie orange proposera 173 000 sièges entre Paris Orly et Berlin Tegel pour la saison été, à partir de 42 euros l’aller simple.



Le premier A320 a décollé ce matin de Paris Orly à 6h55, au complet avec 186 passagers à son bord, leur permettant de rejoindre la capitale allemande à 08h45, prêts pour une journée de travail. La plupart d’entre eux prévoient un retour sur le vol de 20h35 (arrivée à 22h30 à Paris), ou 16h10 (arrivée à 18h05).



3 vols sont programmés chaque jour de semaine (soit 20 fréquences hebdomadaires), permettant aux voyageurs d’affaires de profiter d’un aller-retour dans la journée, avec des vols à la fois matinaux, dans l’après-midi et tard le soir.