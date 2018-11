Blue Valet rejoint l'AFTM et se lance sur le marché européen

Après avoir séduit plus de 22 000 voyageurs d'affaires depuis sa création en 2015, Blue Valet, accélère son développement. En rejoignant l'AFTM, la jeune pousse spécialisée dans le service de voiturier-parking en aéroports et gares, souhaite contribuer aux problématiques d'optimisation des coûts liés aux déplacements professionnels, à la sécurité et au confort du voyageur.



Disponible dans 23 aéroports et gares en France, Blue Valet a ouvert 13 nouveaux sites en 2018 et remporté le 2ème prix du Startup Contest lors de la dernière édition de l'IFTM. La startup vise désormais le marché international et annonce le déploiement de son concept à l'Aéroport de Bruxelles-Zaventem et la gare de Bruxelles-Midi. Plusieurs pays en Europe sont également annoncés dans les 3 prochaines années dont l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. L'objectif est clair : devenir le leader européen. Pour Benoît Ricard, co-fondateur de Blue Valet, «Plusieurs études révèlent que les départs en avion ou en train sont une source de stress et de fatigue pour 57% des voyageurs professionnels. Assurer de bonnes conditions de voyage aux collaborateurs réduit sensiblement ces situations d’inconfort. Blue Valet permet aux professionnels d’envisager leurs déplacements plus sereinement».