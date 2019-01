Brexit : une application mobile pour régulariser la situation des expatriés européens

Les résidents européens installés au Royaume-Unis peuvent désormais effectuer leur demande pour rester dans le pays après le Brexit, cela concerne près de 3,5 millions de personnes. Pour simplifier les démarches administratives, le ministère de l'intérieur propose aux ressortissants européens de télécharger l'application mobile EU Exit : ID Document Check. Son fonctionnement est simple : l'usager doit prendre une photo de son passeport biométrique et de son visage pour confirmer son identité. Il est ensuite redirigé vers un site web où il devra renseigner chaque information le concernant (adresse, casier judiciaire, titre de séjour...). Ensuite il recevra quelques jours/semaines plus tard une réponse à sa demande, pour savoir si il peut rester sur le territoire.



Cette application doit permettre aux personnes de conserver leurs droit et de régulariser leur situation. Seul bémol : encore en phase de test, elle n'est pour le moment disponible sur Android. Au total, 6 000 requête quotidiennes sont attendues dans les mois à venir.