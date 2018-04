British Airways boostera son offre sur Washington et Santiago cet hiver

British Airways profitera du passage au programme d'hiver, le 28 octobre 2018, pour ajouter un vol entre London Heathrow et Santiago du Chili, le dimanche. Elle proposera alors au total 5 fréquences par semaine. La liaison sera assurée par un B787-9. Il s'envolera du Royaume-Uni à 22h00 tous les jours sauf les mercredi et vendredi (arrivée à 9h35 le lendemain). Le décollage du vol retour est programmé à 17h00.



La compagnie qui assure d'ores et déjà une liaison biquotidienne entre Londres et Washington DC, a prévu de mettre en place 3 vols hebdomadaires supplémentaires les lundi, jeudi et samedi. Le Dreamliner décollera de la capitale britannique à 16h00 pour se poser aux USA à 19h25 heure locale. Le vol retour proposera un départ de la ville américaine à 21h40 pour un atterrissage en Europe à 9h50, le lendemain.