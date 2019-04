Cap à l’est toute pour la Joint-Venture AF/KLM & MU

196 vols hebdomadaires vont desservir les différentes villes Asiatiques faisant ainsi de l’alliance le premier transporteur Européen en termes d’offre de vols depuis l’Europe. Les hubs de Paris et d’Amsterdam permettent à Air France et KLM de relier Pékin, Chengdu, Hangzhou, Hong Kong, Shanghai, Taipei, Wuhan et Xiamen. Le partenariat avec China Eastern Airlines, permettront de desservir une quarantaine de destinations chinoises. L’extension du partenariat a ainsi permis, depuis Janvier 2019, de desservir en Joint-Venture 2 destinations supplémentaires : Wuhan, jusqu’à 4 fréquences semaine par AF (ligne desservie par la compagnie nationale depuis 2012) et une nouvelle, Kunming (hub MU).



Zoran Jelkic (Directeur Général France, AF/KLM) souligne que l’ambition commune des partenaires est la commercialisation des destinations au départ des pays respectifs. Sur ce point, 600 contrats corporate ont été signés depuis 2017. Ces contrats joints apportent une vision totale et intégrée de l’offre AF/KLM/MU. Air France annonce également le déploiement de son offre de connectivité nommée Air France Connect (gratuité de l’envoi et de la réception de messages, « pass Surf » pour les Emails [3 à 18€] et « pass Stream » pour le haut débit [30€]). Les cabines Best (La Première, Business, Premium & Economy) sont à disposition des voyageurs sur la ligne Paris Shanghai.



Judy Li (Directrice Générale Europe MU) précise que le hub de Kunming permet de relier 28 destinations internationales du Sud Est Asiatique et 82 destinations Chinoises. Les nouvelles routes de la Joint-Venture opérées depuis paris par MU le seront sur Boeing 787.



Fort de son développement et de son partenariat, China Eastern Airlines annonce qu’elle lancera le 19 Juin une route direct Paris Qingdao puis l’an prochain verra la naissance des routes Paris Daxing (le nouvel aéroport de Pékin) et Paris Wenzhou. D’autres liaisons directes sur Nanjing et Nanchang sont également au programme.