Carré Destinations : “le Mice reste un marché dynamique malgré la forte concurrence”

Carré Destinations est l'un des principaux bureaux de représentation en France d'agences réceptives spécialisées dans l’organisation d’événements d’entreprises. Elle réunit aujourd'hui 16 DMC's (*), dont le spécialiste de la Jordanie Karma House depuis quelques jours. L'un des réceptifs, Emeco Travel, a organisé en juin au Caire la dernière édition du «Carré Destinations Show».



«L'Egypte reprend sur le marché du Mice et nous avons décidé de mettre ce pays à l'honneur» souligne Claudia Chevojon, directrice générale de Carré Destinations. Une trentaine d'agences Mice ont été invitées pour l'occasion dans la capitale égyptienne, de même que les autres réceptifs représentés par Carré Destination (seul Faces of Asia n'a pas pu venir), en partenariat avec l'office du tourisme égyptien et Egyptair.



«Dans notre secteur, l'activité selon les pays peut être très cyclique, poursuit Claudia Chevojon. Cette année, nous avons organisé beaucoup d'événements sur Dubaï et les Emirats Arabes Unis, Israël, l'Espagne et le Portugal toujours, la Croatie et la Slovénie, et bien sûr la Grèce qui enregistre d'exceptionnels résultats. La Jordanie est aussi en plein boom. Et nous avons réalisé quelques grosses opérations sur le Maroc, même su la destination n'a pas retrouvé les résultats de ses meilleures années».



L'année en cours s'annonce donc excellente chez Carré Destinations. «Et 2020 se présente également très bien», se félicite Claudia Chevojon, constatant que le marché est dynamique depuis quelques années, même s'il est très concurrentiel, avec toujours des situations qui peuvent dégénérer dans tel ou tel pays, à l'instar de Hong Kong actuellement.



Le secteur du tourisme d'affaires connait bien sûr des difficultés récurrentes, rappelle la DG de Carré Destinations. «Les entreprises cherchent souvent des nouveautés, ou au contraire des 'incontournables' sur lesquels on ne peut pas faire grand chose. Les budgets sont de plus en plus restreints. Et les services achats bloquent certaines offres. Quant à la durée des événements, elle a déjà été beaucoup réduite. Mais on arrive quand même à faire de très belles choses en trois-quatre jours, à organiser des voyages inoubliables».