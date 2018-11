Changements au sein de la direction de Swiss

Swiss International Air Lines (Swiss) disposera d'un nouveau directeur commercial (Chief Commercial Officer - CCO) à partir de janvier 2019. Il s'agit de Tamur Goudarzi Pour, actuellement responsable des ventes des compagnies aériennes du groupe Lufthansa pour la région Amériques. De son côté, Markus Binkert, actuel CCO de Swiss, rejoindra le hub de Lufthansa à Munich au terme de 13 années passées au sein de la compagnie suisse.



Tamur Goudarzi Pour

Tamur Goudarzi Pour (48 ans) reprendra la direction commerciale de Swiss en janvier 2019. Il sera également responsable du processus de gestion du revenu et de la distribution à l'échelle du groupe. Il est issu des rangs du groupe Lufthansa dont il est responsable des ventes des compagnies aériennes pour les Amériques depuis 2017. Au cours de ses 20 ans de carrière chez Lufthansa, il a occupé divers postes de direction dans le secteur commercial.



Tamur Goudarzi Pour est titulaire d'un master en philosophie dans le domaine des relations internationales de l'Université de Cambridge, célibataire, et d'origine germano-iranienne.



Markus Binkert

Actuel directeur commercial de Swiss, Markus Binkert sera CCO du hub de Lufthansa à Munich à partir de janvier 2019. À ce titre, il sera aussi responsable des processus marketing au sein du groupe Lufthansa.



En qualité de CCO de Swiss, il exerçait la double fonction de responsable du processus de gestion du revenu et de la distribution à l'échelle du groupe Lufthansa. Depuis 2005, il a occupé divers postes de direction dans le domaine du produit, du marketing et des ventes. Il a été nommé à la direction générale de de la compagnie suisse en tant que CCO en 2013.



Un comité de direction élargi pour Swiss

Swiss met en place une direction générale élargie, « en phase avec ses objectifs de croissance et les défis opérationnels qui en découlent ». Thomas Frick, dirigeant responsable des opérations aériennes (Accountable Manager), et Christoph Ulrich, directeur des ressources humaines (Head of Human Resources), rejoindront l'équipe de direction nouvellement élargie.



Thomas Frick (59 ans) travaille dans l'industrie aéronautique depuis 1982. Ancien pilote de Swissair puis de Swiss, il a également occupé depuis 2002 divers postes de direction dont celui de dirigeant responsable des opérations aériennes. Il est né à Schaffhouse et père de deux enfants adultes.



Christoph Ulrich (43 ans) travaille dans l'industrie aéronautique depuis 1996. Depuis avril 2008, il a occupé différents postes de direction chez Swiss dans le domaine des ressources humaines. Il est également originaire de Schaffhouse, marié et père de deux enfants.