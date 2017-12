Choose and Work propose des solutions MICE clés en main

s'adapte à toute demande et tout type de budget, et permet l'organisation d'événements d'un ou plusieurs jours, réunissant de 10 à plus de 60 personnes

Pour répondre à la demande croissante des entreprises et organisateurs de réunion à la recherche d'offres tout-en-un, Choose and Work lance une offre packagée "journées d'étude et séminaires".Basée sur une offre unitaire par personne, elle annonce qu'elle "".Les packs incluent plusieurs services :- Une salle de réunion équipée d'un matériel audiovisuel- Une restauration intégrée comprenant l'accueil café, les pauses et le déjeuner de participants- Un personnel à disposition le jour de l'événement pour l'accueil des participants et le service tout au long de la prestation- Un accompagnement commercial pour la mise en place d'une offre sur mesure- Une offre résidentielle intégrant l'hébergement hôtelier à la formule "journée d'étude", spécifiquement pensée pour les séminaires d'une durée de plusieurs jours.Les offres journées d'étude et séminaires sont disponibles sur le site web et l'application mobile Choose and Work.