Consultant Travel Manager, H/F

• Suivi des indicateurs de la politique voyage, restitution aux stakeholders internes et recommandation pour améliorer et optimiser la performance ;• Animer la communauté travel global du client : accompagnement des pays dans la gestion des projets, garant de l’application locale du contrat agence global ;• Support aux appels d’offres air et hotel ;• Animer la relation avec les fournisseurs.Doté(e) d’un fort esprit d’initiative, vous êtes quelqu’un d’enthousiaste, organisé(e), énergique et flexible. Vous savez faire preuve de diplomatie et de patience dans vos rapports avec vos stakeholders internes.Diplomé(e) d’une formation supérieure, vous avez une parfaite connaissance du milieu des déplacements professionnels et avez déjà occupé un poste similaire et démontré des capacités de communication envers vos clients internes.Particulièrement rigoureux(se) dans votre approche et votre organisation de travail, vous faites preuve d’une grande autonomie au quotidien.Par ailleurs nous attendons de vous :• Une expertise du monde des déplacements professionnels (minimum 3 ans) ;• Maitrise de l’ensemble des leviers et des outils de la performance dans le domaine du voyage ;• Anglais courant ;• Parfaite maitrise des outils Office (notamment Excel et Powerpoint) ;• Excellentes capacités d’analyse et de synthèse ;• Bonne capacité à communiquer ;• Disponibilité ASAP.Vous justifiez d’au moins 3 ans d'expérience dans l’univers des déplacements professionnels. Le poste basé à Paris (9ème), mais vous êtes susceptible de vous déplacer chez nos clients en fonction des besoins.Rémunération : Fixe et variable attractifs, Forfait frais mensuels RATP et téléphone, mutuelle et formation EPSAStatut CadreLieu de travail : IDFDéplacements fréquents ? : NonLes réponses doivent être formulées par mail à : cdrezet@epsagroupe.com