Dassault Aviation lance le Falcon 6X, l’avion d’affaires par excellence

Il se présente comme le biréacteur le plus spacieux, le plus évolué et le plus polyvalent de l'aviation d'affaires. Ce nouvel avion effectuera son premier vol début 2021 et commencera ses livraisons en 2022... Il faudra donc patienter avant de s'installer à bord. Mais son rayon d'action de plus de 10 000 km lui ouvre de grands espaces.



La cabine du Falcon 6X mesure 1,98 m de haut et 2,58 m de large - la section transversale la plus haute et la plus large d'un jet d'affaires construit à cet effet - et mesure près de 12,3 m de long. La cabine peut accueillir 16 passagers dans trois zones de détente distinctes, offrant ainsi de l'espace pour de multiples configurations, y compris une grande entrée/une aire de repos pour l'équipage et un salon arrière spacieux.



Avec 29 fenêtres extra-larges, dont une lucarne de cuisine unique - la première dans l'aviation d'affaires - l'appareil est conçu pour fournir une luminosité supplémentaire dans un espace habituellement dépourvu de lumière naturelle. L'appareil est également équipé de systèmes d'insonorisation de pointe et sera livré avec un ensemble complet d'équipements, dont le sac de vol électronique FalconSphere II de Dassault et le FalconEye Combined Vision System, le premier écran tête haute de Dassault pour une vision globale améliorées.



Destinés aux entreprises qui recherchent un avion d'affaires de bonne capacité, rapide (Mach 0,90) et doté d'un range élevée (10 186 km), l'appareil assure des vols directs sans escale de très longue distance comme par exemple un Los Angeles/Genève, un Pékin/San Francisco ou un Moscou/Singapour.



Son prix de vente de 45 millions de dollars (prix catalogue) le place dans une gamme d'appareils compétitifs.