Delta Air Lines étend son service de présélection des repas

La présélection des repas, mise en place au printemps dernier pour les passagers Delta One des vols européens de Delta Air Lines, est désormais aussi proposée aux clients de la First Class. Pour eux, ce service est disponible sur les lignes domestiques ainsi que certains vols entre les USA et le Canada, les Caraïbes ou encore l'Amérique latine.Ainsi, le nombre de vols quotidiens éligibles au service de présélection des repas passe de 200 à plus de 1000.Les clients First pouvant profiter de cette offre recevront un mail du transporteur 3 jours avant leur départ. Il leur sera proposé de choisir leur plat principal parmi ceux inscrits dans le menu.