Hyatt Place se pose à l'aéroport de Calgary

Hyatt Place Calgary Airport s'est installé dans la zone économique de l'aéroport de Calgary. Il propose à ses clients une navette gratuite pour parcourir les quelques kilomètres qui les séparent de la plate-forme.L'établissement dispose de 127 chambres et suites. Elles sont entre autres équipées du wifi gratuit, d'un espace de travail ou encore d'un coin détente.Les voyageurs d'affaires pourront également profiter pendant leur séjour d'un espace petit déjeuner proposant des plats chauds, des fruits frais, des céréales ou encore des produits laitiers. Ils pourront aussi rassasier leurs petites et grandes faims au restaurant ouvert 24/24 ou boire un verre au bar. L'hôtel abrite également une salle de sport, une piscine couverte et un business center équipé de deux espaces de travail et d'une imprimante.De plus, les entreprises peuvent organiser des événements au sein du complexe grâce à 278m² d'espaces flexibles dédiés au MICE.10 Aero Crescent NECalgary, Alberta,Canada, T2E7Y5Tel : 587-747-1234