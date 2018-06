Des navettes gratuites sur l'aéroport de Poitiers

Une navette gratuite circule gratuitement entre l'aéroport de Poitiers et la gare routière de la ville depuis ce mardi 19 juin 2018. Le véhicule propose 17 places et une place pour les personnes à mobilité réduite.Les horaires de ce service, assuré par Les Rapides du Poitou jusqu'au 30 septembre, ont été pensés pour offrir une arrivée sur l'aéroport 2 heures avant le décollage. Les véhicules quittent la plate-forme 1h après l'atterrissage.Le temps de trajet entre la plate-forme et la gare routière est de 15 minutes. Toutefois, tous les vols ne sont pas desservis par la navette. Elle n'est pas disponible par exemple pour les liaisons de/vers Lyon.Le programme du service est disponible sur ce lien.