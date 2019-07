Elisabeth Borne passe à l'Ecologie et conserve les Transports

58 ans, polytechnicienne, membre de divers cabinets de ministres de gauche depuis le début des années 90, dont celui de Ségolène Royal, à l'Environnement, en 2014, Elisabeth Borne va devoir s'habituer à une toute autre exposition à la tête de son nouveau ministère. Après Nicolas Hulot et François de Rugy, elle sera la troisième à prendre en charge ce portefeuille en 2 ans.

Depuis 2017, elle était une ministre des Transports discrète mais efficace. Jusque dans les rangs de ses adversaires, on reconnaît sa pugnacité et son agilité pour mener à bien la réforme de la SNCF, promulguée en 2018. En dépit des controverses et d'une longue grève perlée de 3 mois, elle avait tenu bon, préparant ainsi l'ouverture du transport de voyageurs à la concurrence, en 2021, et la suppression du statut de cheminots pour les nouvelles embauches, à partir de 2020.

De la constance et de la fermeté, il lui en faudra aussi pour défendre la loi énergie-climat, dès cet après-midi au Sénat.

En tant que ministre des Transports, Elisabeth Borne était sous la tutelle du ministre de la Transition écologique. C'est doonc avec une certaine cohérence qu'elle conserve ce ministère tout en perdant le titre de "ministre d'Etat" dévolu à ses deux prédécesseurs à la Transition écologique. A posteriori, son projet de loi sur les mobilités (LOM) apparaît comme un trait d'union entre ses deux portefeuilles. Cette LOM, qui sera examinée en seconde lecture à la rentrée, prévoit notamment la possibilité pour les communes de mettre en place des zones à faible émission ou encore de rétribuer les salariés se rendant à leur travail à vélo.